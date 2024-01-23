Ученые связывают сниженное обоняние с замедлением походки у пожилых людей

Исследование американских ученых выявило, что у пожилых людей сниженное обоняние связано с более медленной скоростью ходьбы. Участники с аносмией (полной потерей обоняния) демонстрировали замедление на 0,034 метра в секунду, а с гипосмией (сниженным обонянием) — на 0,027 метра в секунду.

Снижение подвижности у пожилых людей связывают с неблагоприятными последствиями, такими как инвалидность и смерть. Наблюдения также указывают на влияние аносмии и гипосмии на заболевания и расстройства, включая болезнь Паркинсона и деменцию. Однако для более точного подтверждения связи требуются дополнительные исследования, чтобы выделить влияние потери обоняния от сопутствующих заболеваний, сообщает N+1.