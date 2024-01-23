Американские учёные сообщают, что растительный белок увеличит вероятность здоровой старости

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Тафтса (США), подчеркивают важность растительного белка в среднем возрасте для обеспечения здоровой старости. По данным, опубликованным в The American Journal of Clinical Nutrition, увеличение потребления растительного белка среди 48 тысяч участников было связано с улучшением физического состояния и уменьшением потери мышечной массы среди пожилых людей.

Важность правильной диеты для поддержания здоровья на протяжении жизни подчеркивается, а увеличенное потребление животного белка у зрелых людей может повысить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых осложнений.