Американские учёные сообщают, что растительный белок увеличит вероятность здоровой старости

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Тафтса (США), подчеркивают важность растительного белка в среднем возрасте для обеспечения здоровой старости. По данным, опубликованным в The American Journal of Clinical Nutrition, увеличение потребления растительного белка среди 48 тысяч участников было связано с улучшением физического состояния и уменьшением потери мышечной массы среди пожилых людей.
Важность правильной диеты для поддержания здоровья на протяжении жизни подчеркивается, а увеличенное потребление животного белка у зрелых людей может повысить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых осложнений.
О гибели 21 военнослужащего в Газе 22 января сообщила армия Израиля
Более 20 израильских военных погибли в ходе столкновений в центральной части сектора Газа, по информации официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.
Из-за распространения фейкового аудиосообщения Байдена обеспокоились в США
После появления фальшивого аудиосообщения, приписываемого президенту США Джо Байдену и предполагающего, что он призывает не участвовать в праймериз, мировые исследователи по дезинформации выразили беспокойство по поводу возможных негативных последствий широкого распространения политических аудиодипфейков.
Исследователи выявили, что корица может быть эффективной специей для профилактики болезни Альцгеймера
Корица содержит коричный альдегид и эпикатехин, которые способствуют защите клеток мозга, борются с окислительным стрессом и предотвращают образование амилоидных бляшек и тау-белков, связанных с заболеванием Альцгеймера.
Пилотный проект по использованию нейросети в лабораторной службе запустят в Москве
В Москве стартует пилотный проект по интеграции искусственного интеллекта в лабораторную службу, с акцентом на жидкостную цитологию.