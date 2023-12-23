Группа ученых провела исследование, выявив связь между уровнем антител к токсоплазмозу и старческой немощностью

Группа ученых из четырех стран провела исследование, выявив связь между уровнем антител к токсоплазмозу и старческой немощностью. Токсоплазма, паразитический протист, обнаруженный у человека, обычно не проявляет симптомов при нормальном иммунитете. Однако его присутствие связано с повышенной аллостатической нагрузкой, что является фактором риска для старческой немощности.

Работа, опубликованная в The Journals of Gerontology: Series A, подчеркивает важность изучения индивидуальной чувствительности к патофизиологическим проблемам в контексте глобального старения населения. Анализ данных и образцов крови более 600 участников пожилого возраста позволил установить прямую связь между хронической инфекцией токсоплазмой и старческой немощностью. Это открытие может способствовать более глубокому пониманию многофакторного синдрома слабости, связанного с возрастом, и его воздействия на физиологические резервы и устойчивость к стрессовым воздействиям, сообщает МедЗдрав.Инфо.