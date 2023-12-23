Группа ученых провела исследование, выявив связь между уровнем антител к токсоплазмозу и старческой немощностью

Группа ученых из четырех стран провела исследование, выявив связь между уровнем антител к токсоплазмозу и старческой немощностью. Токсоплазма, паразитический протист, обнаруженный у человека, обычно не проявляет симптомов при нормальном иммунитете. Однако его присутствие связано с повышенной аллостатической нагрузкой, что является фактором риска для старческой немощности.
Работа, опубликованная в The Journals of Gerontology: Series A, подчеркивает важность изучения индивидуальной чувствительности к патофизиологическим проблемам в контексте глобального старения населения. Анализ данных и образцов крови более 600 участников пожилого возраста позволил установить прямую связь между хронической инфекцией токсоплазмой и старческой немощностью. Это открытие может способствовать более глубокому пониманию многофакторного синдрома слабости, связанного с возрастом, и его воздействия на физиологические резервы и устойчивость к стрессовым воздействиям, сообщает МедЗдрав.Инфо.
В последние периоды зарегистрирован значительный рост числа инфекционных заболеваний в Турции
По информации издания Medyatava, число обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось вдвое. Особенно сильно этот тренд проявился в больницах Стамбула, что стало дополнительной нагрузкой для системы здравоохранения страны.
В мире распространяется новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, JN.1, быстро распространяется по миру и является очень заразным, что привлекло внимание ВОЗ. Несмотря на более чем тридцать мутаций, включая важную L455S в белке-шипе, ВОЗ утверждает, что риск для общественного здоровья низок.
Ученые впервые выявили изменения, связанные с дефицитом кислорода в мозге
Ученые, изучающие процессы, происходящие в мозге в момент смерти, впервые выявили изменения, связанные с дефицитом кислорода. Они определили последовательность событий, приводящих к полному отключению нейронов, что может иметь важное значение для понимания околосмертных состояний.
Пробиотики могут замедлять симптомы коронавируса у непривитых
Исследование в Clinical Nutrition показало, что пробиотики не только уменьшают риск развития симптомов COVID-19 у непривитых, но и замедляют их появление.