Врач Маргарита Королева порекомендовала пожилым людям несколько методов для укрепления нервной системы. Она посоветовала проводить больше времени на свежем воздухе, занимаясь физической активностью, такой как прогулки, танцы, спорт, садоводство, а также игры с детьми и выгул животных. Это снижает уровень стрессового гормона кортизола и повышает уровень дофамина, что способствует хорошему настроению.

Кроме того, врач Королева порекомендовала употреблять продукты, богатые витаминами группы B и магнием, такие как овощи и цельнозерновые крупы, и предложила замачивать злаки для получения ферментированных продуктов, полезных для пищеварения.

Фото: commons.wikimedia.org/Picara Espacio de Comunicación Feminista (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)