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Врач Королева: для укрепления нервной системы в пожилом возрасте необходим свежий воздух
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:51

Врач Королева: для укрепления нервной системы в пожилом возрасте необходим свежий воздух

Врач Маргарита Королева порекомендовала пожилым людям несколько методов для укрепления нервной системы. Она посоветовала проводить больше времени на свежем воздухе, занимаясь физической активностью, такой как прогулки, танцы, спорт, садоводство, а также игры с детьми и выгул животных. Это снижает уровень стрессового гормона кортизола и повышает уровень дофамина, что способствует хорошему настроению.

Кроме того, врач Королева порекомендовала употреблять продукты, богатые витаминами группы B и магнием, такие как овощи и цельнозерновые крупы, и предложила замачивать злаки для получения ферментированных продуктов, полезных для пищеварения.

Фото: commons.wikimedia.org/Picara Espacio de Comunicación Feminista (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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