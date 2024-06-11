Врач Маргарита Королева порекомендовала пожилым людям несколько методов для укрепления нервной системы. Она посоветовала проводить больше времени на свежем воздухе, занимаясь физической активностью, такой как прогулки, танцы, спорт, садоводство, а также игры с детьми и выгул животных. Это снижает уровень стрессового гормона кортизола и повышает уровень дофамина, что способствует хорошему настроению.
Кроме того, врач Королева порекомендовала употреблять продукты, богатые витаминами группы B и магнием, такие как овощи и цельнозерновые крупы, и предложила замачивать злаки для получения ферментированных продуктов, полезных для пищеварения.
Фото: commons.wikimedia.org/Picara Espacio de Comunicación Feminista (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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