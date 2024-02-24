Врач Квасова выделила три основных шага на пути к долголетию и улучшению здоровья

Первый шаг — анализ режима дня и питания, включая контроль над сном и питанием. Рекомендации включают оптимальное время для сна и умеренное употребление сахара и мучных изделий, а также обогащение рациона овощами и фруктами.
Второй шаг — регулировка питания, включая сбалансированное употребление калорий, белков и жиров в зависимости от физической активности и возраста. Наконец, третий шаг — увеличение активности, включая физические упражнения и контроль движения в течение дня. Принятие этих мер способствует предотвращению заболеваний и обеспечивает долгую и активную жизнь, сообщает Вечерняя Москва.
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