Врач Квасова выделила три основных шага на пути к долголетию и улучшению здоровья

Первый шаг — анализ режима дня и питания, включая контроль над сном и питанием. Рекомендации включают оптимальное время для сна и умеренное употребление сахара и мучных изделий, а также обогащение рациона овощами и фруктами.

Второй шаг — регулировка питания, включая сбалансированное употребление калорий, белков и жиров в зависимости от физической активности и возраста. Наконец, третий шаг — увеличение активности, включая физические упражнения и контроль движения в течение дня. Принятие этих мер способствует предотвращению заболеваний и обеспечивает долгую и активную жизнь, сообщает Вечерняя Москва.