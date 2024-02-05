Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики

Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.

Дерматолог указывает, что использование антивозрастной косметики, основанной на ретиноле или молочной кислоте, не будет успешным при недостатке сна. Он также подчеркивает, что недостаток сна увеличивает уровень гормона стресса — кортизола, который разрушает коллаген, отвечающий за упругость кожи.

Качественный сон, по мнению врача, играет ключевую роль в выработке коллагена и эластина, поддерживая молодость и упругость кожи, сообщает В Татарстане.