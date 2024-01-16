Новое исследование выявило удивительные характеристики папирусов эллинистической эпохи

Исследование, проведенное междисциплинарной группой химиков и египтологов университета Маккуори (Австралия), выявило удивительные характеристики папирусов эллинистической эпохи, используемых для изготовления картонажа. С помощью анализа элементного состава была обнаружена повышенная концентрация кальция в этих материалах.
Полученные результаты привели к разработке нового метода идентификации, который позволяет определить, извлечен ли фрагмент папируса из картонажа или использовался ли он лишь как писчий материал. Также выяснилось, что изменения в составе чернил позволяют различать папирусы по времени создания, открывая возможности для точного датирования артефактов.
Исследование подчеркнуло, что высокая концентрация свинца в определенных областях указывает на места, ранее покрытые чернилами, предоставляя дополнительные сведения о содержании и структуре древних текстов. Ученые подчеркнули, что их работа раскрывает новые горизонты для химического анализа археологических материалов, позволяя не только определить происхождение папирусов, но и проследить их историю и изменения в течение времени.
Элементный анализ фрагментов папирусов из древних картонажей выявил различия в составе, отражающие период Птолемеев, и показал, что состав подготовительного слоя картонажа сохраняется на фрагментах папирусов, предоставляя важные сведения о процессах и технологиях того времени. Инновационная методика открывает перспективы для более точного анализа древних материалов и расширяет наше понимание использования папирусов в античности, сообщает Planet Today.
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