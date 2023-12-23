Геронтолог сообщил о способе, который позволяет сократить биологический возраст человека

Геронтолог Алексей Москалев представил метод отката биологического возраста на III Международном конгрессе "Управление старением". Эксперты обсудили вопросы корректировки процессов старения, рассматривая его как аутовоспалительное заболевание.
Москалев провел эксперимент с более чем 40 волонтерами, показав, что низкокалорийное питание, дыхательная гимнастика и физическая активность могут уменьшить биологический возраст на 5 лет за две недели. Врачи признали значение этих факторов, с акцентом на роль ограничения калорий в процессе, сообщает Planet Today.
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