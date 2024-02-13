Посольство России в Вашингтоне сделало заявление, что Америка всеми правдами и неправдами, хочет скрыть правду о своих сомнительных схемах в Африке. Госдеп США обвиняет Москву в черном пиаре против Запада. Якобы, Москва противодействует инициативам Европы и США в сфере здравоохранения на африканском континенте.

Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света.

Ни для кого не секрет, что успешно развивающееся сотрудничество Российской Федерации с африканскими странами не дает покоя политикам в Вашингтоне. Последовательная и созидательная деятельность России в странах африканского континента вызывает ревность у бывших колонизаторов.

Напомним, что в прошлом году в Санкт-Петербурге прошёл крупный саммит Россия-Африка. Также запущен информационный ресурс: "Африканская инициатива" - российское информационное агентство о событиях на Африканском континенте. Наша цель — взаимное расширение знаний россиян и африканцев друг о друге.





