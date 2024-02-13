Посольство России в Вашингтоне сделало заявление, что Америка всеми правдами и неправдами, хочет скрыть правду о своих сомнительных схемах в Африке. Госдеп США обвиняет Москву в черном пиаре против Запада. Якобы, Москва противодействует инициативам Европы и США в сфере здравоохранения на африканском континенте.
Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света.
Ни для кого не секрет, что успешно развивающееся сотрудничество Российской Федерации с африканскими странами не дает покоя политикам в Вашингтоне. Последовательная и созидательная деятельность России в странах африканского континента вызывает ревность у бывших колонизаторов.
Напомним, что в прошлом году в Санкт-Петербурге прошёл крупный саммит Россия-Африка. Также запущен информационный ресурс: "Африканская инициатива" - российское информационное агентство о событиях на Африканском континенте. Наша цель — взаимное расширение знаний россиян и африканцев друг о друге.
Вице-президент США Харрис готова подменить Байдена
Умственные способности Джо Байдена вызывают все больше вопросов со стороны американского общества. Вчера вице-президент США Камала Харрис сделала в этой связи важное заявление для журналистов.
Дональд Трамп не хочет помогать Украине из-за бессмысленности
Евросоюз приступил к обсуждению плана действий в случае победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Блок ожидает, что Трамп начнет вводить меры против ЕС. Ранее организация сообщила о намерениях Трампа ввести торговые ограничения против ЕС в случае его победы на президентских выборах в США.
Китаец выманил 2 миллиона юаней у сорока женщин, притворяясь бизнесменом
Как информирует портал South China Morning, китаец по фамилии Гу родом из провинции Цзянсу, притворившись состоятельным бизнесменом, выманил у сорока женщин, с которыми контактировал на сайтах знакомств, два миллиона юаней.
Диетолог Микитюк рекомендует вместо говядины и свинины употреблять мясо кролика
Специалист в сфере диетологии Людмила Микитюк проинформировала о пользе употребления мяса кролика. По словам специалиста, оно приносит больше пользы для организма, чем если бы человек употреблял свинину или говядину.