Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций". Организованное партией "Единая Россия" мероприятие проходит с 15 по 17 февраля в Доме союзов в Москве. На него прибыли делегации из ЦАР, Китая, КНДР и ЮАР.

Торжественное открытие форума с участием представителей ведущих политических сил стран Африки, Азии, Латинской Америки и Европы проходит в Колонном зале Дома союзов. Дмитрий Медведев отметил, что участники форума "За свободу наций" представляют мировое большинство, передает ТАСС.

Это первый международный межпартийный форум с таким высокий представительный уровень участников. Время проведения пленарного заседания форума совпадает с Мюнхенской конференцией по безопасности. география и количество участников в Москве выше.

Мюнхенской конференции пройдет в 60-й раз и открывается она выступлением сегодня генсекретарем ООН Антониу Гутерриш. Темами будут Украина, ситуация на Ближнем Востоке и перспективы НАТО.





