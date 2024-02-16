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Международный форум
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:16

Международный форум "За свободу наций" открылся в Москве

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций". Организованное партией "Единая Россия" мероприятие проходит с 15 по 17 февраля в Доме союзов в Москве. На него прибыли делегации из ЦАР, Китая, КНДР и ЮАР.

Торжественное открытие форума с участием представителей ведущих политических сил стран Африки, Азии, Латинской Америки и Европы проходит в Колонном зале Дома союзов. Дмитрий Медведев отметил, что участники форума "За свободу наций" представляют мировое большинство, передает ТАСС.

Это первый международный межпартийный форум с таким высокий представительный уровень участников. Время проведения пленарного заседания форума совпадает с Мюнхенской конференцией по безопасности. география и количество участников в Москве выше.

Мюнхенской конференции пройдет в 60-й раз и открывается она выступлением сегодня генсекретарем ООН Антониу Гутерриш. Темами будут Украина, ситуация на Ближнем Востоке и перспективы НАТО.



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