В Африке найдены многоножки с "инопланетными головами"

Ученые, проводящие исследования в Танзании, обнаружили новый род и пять новых видов многоножек в джунглях Африканского континента. Эксперты описывают внешний вид этих многоножек как напоминающий инопланетян из фильмов "Звездные войны".

Особое внимание ученые уделили необычным головам обнаруженных существ. Эти многоножки играют важную роль в измерении процессов восстановления лесов, так как являются отличными индикаторами здоровья леса. Самые крупные представители этого вида в Африке достигают длины до 35 см, сообщает Involta.