В Африке найдены многоножки с "инопланетными головами"

Ученые, проводящие исследования в Танзании, обнаружили новый род и пять новых видов многоножек в джунглях Африканского континента. Эксперты описывают внешний вид этих многоножек как напоминающий инопланетян из фильмов "Звездные войны".
Особое внимание ученые уделили необычным головам обнаруженных существ. Эти многоножки играют важную роль в измерении процессов восстановления лесов, так как являются отличными индикаторами здоровья леса. Самые крупные представители этого вида в Африке достигают длины до 35 см, сообщает Involta.
Стали известны самые популярные марки автомобилей в Китае
В последнее время китайский автомобильный рынок переживает бурный рост, превосходя по объемам продаж российский. В августе 2023 года китайцы купили около 2 миллионов новых автомобилей, в то время как Россия за весь 2023 год достигла 815 тысяч проданных машин.
Финские ученые изучили влияние различных музыкальных жанров на органы человеческого тела
Результаты работы, опубликованные в научном журнале Proceedings Of The National Academy of Sciences, подчеркивают, что каждый музыкальный стиль оказывает специфическое воздействие на определенные части организма.
Ученые выявили, что употребление мясных полуфабрикатов повышает риск развития болезни Альцгеймера
Исследование включало 438 австралийцев, среди которых 108 страдали от данного заболевания. В течение более 17 лет ученые отслеживали их пищевые привычки и образ жизни.
Ученые сообщают: симптомы, напоминающие инсульт, травмируют психику пациентов в 3 раза чаще инсульта
Недавние исследования, представленные на конференции American Stroke Association (ASA), указывают на значительный риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у людей, переживших симптомы, напоминающие инсульт. Согласно данным, риск ПТСР у таких людей оказывается в три раза выше по сравнению с теми, кто фактически перенес инсульт.