В Минэкономразвития России планируется открытие нового департамента

В Минэкономразвития России будет создан новый департамент, ориентированный на взаимодействие с африканскими странами. Задачи данного департамента включают укрепление роли и расширение географического охвата механизмов содействия в торгово-экономическом сотрудничестве.
В свете увеличившейся роли африканских стран в международных экономических процессах и увеличивающегося интереса бизнеса к данному континенту, Россия стремится укрепить свои торговые связи. За первые 8 месяцев 2023 года торговый оборот России с африканскими странами вырос на 43,5%, достигнув 15,5 млрд долларов, и планируется дальнейшее увеличение торгового оборота между Россией и Африкой к 2030 году, сообщает РИАМО.
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