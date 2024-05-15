Афганская сторона выразила желание открыть в столице России деловой центр, заявил временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.



По словам Азизи, Афганистан стремимся к возможности открытия собственного делового центра в Москве, что принесет пользу обеим странам и способствует улучшению торговых отношений.

Он отметил это во время мероприятия, посвященного международному экономическому форуму "Россия — Исламский мир: KazanForum".

Азизи отметил, что российская сторона уже запустила свой офис для деловых встреч в Кабуле.

Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum", организованный Россией и странами Организации исламского сотрудничества, пройдет в период с 14 по 19 мая в Казани.

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