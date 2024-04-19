В Дубае российские туристы, заблокированные в терминале аэропорта после наводнения, устроили митинг, требуя возможности вернуться домой. Среди проблем, с которыми они столкнулись, были отсутствие средств на проживание, отсутствие доступа к багажу и ограниченное питание, включая лишь один ваучер на посещение ресторана быстрого питания.

Мероприятие прошло около получаса, вмешался полицейский, но не принял дальнейших мер.

Возмущение туристов вызвано длительной задержкой и недостаточными условиями. Несмотря на обещание руководства воздушной гавани восстановить полноценную работу в течение 24 часов, многие туристы продолжали оставаться в неудобном положении. Комментарии в социальных сетях выражают как сочувствие, так и критику к тем, кто попал в подобную ситуацию, подчеркивая необходимость планирования и подготовки к экстренным ситуациям, сообщает Tourdom.Ru.