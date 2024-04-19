В Дубае российские туристы, заблокированные в терминале аэропорта после наводнения, устроили митинг, требуя возможности вернуться домой. Среди проблем, с которыми они столкнулись, были отсутствие средств на проживание, отсутствие доступа к багажу и ограниченное питание, включая лишь один ваучер на посещение ресторана быстрого питания.
Мероприятие прошло около получаса, вмешался полицейский, но не принял дальнейших мер.
Возмущение туристов вызвано длительной задержкой и недостаточными условиями. Несмотря на обещание руководства воздушной гавани восстановить полноценную работу в течение 24 часов, многие туристы продолжали оставаться в неудобном положении. Комментарии в социальных сетях выражают как сочувствие, так и критику к тем, кто попал в подобную ситуацию, подчеркивая необходимость планирования и подготовки к экстренным ситуациям, сообщает Tourdom.Ru.
Новый президент Словакии заявил, что Украина при любом раскладе не может быть частью НАТО
Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии. Нынешний президент выступает за скорейшее прекращение боевых действий на территории Украины. Также он твёрдо стоит на том, что Словакия не будет вмешиваться и втягиваться в вооруженный конфликт на Украине.
По слухам в Android 15 появится функция мониторинга "здоровья" аккумуляторов смартфонов
Развитие технологий в мире мобильных устройств продолжается, и Android 15 обещает внедрить новый функционал, который позволит мониторить "здоровье" как аккумуляторов, так и встроенной памяти смартфонов.
Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей
Автомобильный эксперт Владимир Желобов отметил, что в данном бюджете (500 000 рублей) возраст автомобилей составляет более 10 лет, а в некоторых случаях до 15-20 лет.
Врач Мосли рассказал, что похолодание вредно для сосудов
Британский врач Майкл Мосли предупредил о вреде резкого похолодания для здоровья сосудов.