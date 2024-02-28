В Санкт-Петербурге создают устройство для определения опасных электромагнитных волн в аэропорту

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ" разрабатывается уникальное устройство для радиомониторинга сигналов в широком диапазоне частот, способное обнаруживать даже сверхвысокие частоты, используемые для управления дронами. Этот сканер предназначен для использования в аэропортах, где частоты коммуникаций постоянно меняются.
Основанный на оптических процессорах, спектроанализатор обладает высокой скоростью обработки данных. Однако, есть проблемы с полным охватом всех частот из-за искажений и потери информации между ними. Ученые работают над улучшением алгоритмов обработки сигналов для решения этих проблем.
Это устройство обещает быть важным инструментом для безопасности аэропортов и для разведки местности, благодаря своей способности обнаруживать и анализировать различные электромагнитные сигналы в реальном времени, сообщает Газета.Ру.
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