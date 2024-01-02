Оценка основывается на отзывах туристов из 58 стран и включает критерии пунктуальности, качества обслуживания и разнообразия предложений в терминалах. Наивысшую оценку получили аэропорты в Омане, Бразилии и Кейптауне. Российские аэропорты в рейтинге не участвовали.
Руководство аэропорта Нгурах Рай считает рейтинг сомнительным, указывая на полученные награды и признание от различных организаций, таких как Международный совет аэропортов, Skytrex и INACA.
Зеленский обвинил украинцев в неудачах ВСУ
Вместо поддержки упреки: президент Украины стал упрекать собственный народ в том, что они хотят жить лучше, а не отправляться на фронт.
В Британии свирепствует чесоточный клещ
Всплеск заболеваемости зафиксирован из-за нехватки медикаментов.
Новое исследование подтверждает эффективность омега-3 в борьбе с депрессией
Ученые выяснили, что добавление жирных кислот омега-3 к медикаментозному лечению депрессии не только улучшает эффективность терапии, но также способствует повышению когнитивных функций у пациентов.
Ученые из Техасского университета раскрыли механизм похмелья
Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио раскрыли механизм похмелья, выявив в мозге мышей рецептор, ответственный за головную боль. Эксперименты с мышами, потреблявшими этанол, показали, что кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) играет ключевую роль, вызывая головную боль при отмене алкоголя.