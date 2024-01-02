Международный аэропорт Нгурах Рай на острове Бали вошел в список десяти худших аэропортов в мире

Оценка основывается на отзывах туристов из 58 стран и включает критерии пунктуальности, качества обслуживания и разнообразия предложений в терминалах. Наивысшую оценку получили аэропорты в Омане, Бразилии и Кейптауне. Российские аэропорты в рейтинге не участвовали.

Руководство аэропорта Нгурах Рай считает рейтинг сомнительным, указывая на полученные награды и признание от различных организаций, таких как Международный совет аэропортов, Skytrex и INACA.