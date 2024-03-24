Недавние исследования привлекли внимание к возможности развития рака от употребления некоторых пищевых добавок

Французские ученые выявили вредное воздействие стабилизаторов и эмульгаторов, особенно отмечая связь с риском развития рака груди и других видов опухолей. Опубликованные результаты показали, что некоторые добавки, такие как Э471 и Э450i — viii, могут существенно повысить вероятность заболевания раком, что заставляет потребителей пересмотреть свой подход к выбору пищевых продуктов.
В свете этих новых данных становится ясно, что следует более внимательно следить за составом продуктов, избегая пищевых добавок, которые могут негативно сказаться на организме. Общественность должна быть осведомлена о потенциальных опасностях и следить за содержанием определенных Е-добавок в пищевых продуктах. Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья, поэтому важно принимать меры предосторожности при выборе продуктов, сообщает NVL.
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