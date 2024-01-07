Аналитик кинобизнеса Лавров опубликовал рейтинг самых кассовых российских актрис 2023 года

Аналитик кинобизнеса Сергей Лавров опубликовал рейтинг самых кассовых российских актрис 2023 года, основываясь на сборах их фильмов в прокате. Лидером стала Алина Алексеева, собравшая 3 млрд 130,7 млн руб. Её успешные проекты включают "По щучьему велению" и "Поехавшая". На втором месте оказалась Елена Валюшкина (2 млрд 629,2 млн руб.), за ней — Мила Ершова (2 млрд 519,1 млн руб.), Агриппина Стеклова и Юлия Пересильд. Также в десятку вошли Анна Михалкова, Анна Уколова, Олеся Железняк и другие.
Интересно, что Аглая Тарасова, лидировавшая в 2021 году, заняла лишь 11-е место с 470 млн руб. за три релиза, хотя два из них — "Беспринцыпные в деревне" и "Свободные отношения" — оказались прибыльными. Лавров подчеркивает, что Тарасова, возможно, вернется на верхушку в 2024 году, учитывая успех фильма "Холоп-2", где она сыграла мажорку Катю, который за первую неделю проката собрал более 2 млрд рублей, сообщает Аргументы И Факты.
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