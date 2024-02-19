Севда Фердаг скончалась: актриса сыграла в более 150 кинокартинах

Звезда известного турецкого фильма "Королёк птичка певчая" скончалась в возрасте 81 года.
Актриса Лютфие Думрул, более известная под псевдонимом Севда Фердаг, скончалась. Она сыграла в более 150 турецких кинокартинах.
Основные годы ее актёрской активности пришлись на 1958-2009. Благодаря привлекательной внешности, она часто играла роковых красоток как в развлекательных проектах, так и в серьезных драматических фильмах.
За свою длинную жизнь и актёрскую карьеру она номинировалась на множество престижных турецких наград. Также в ее "копилке" несколько наград, полученных на Международном антальском кинофестивале, более известном как «Золотой Апельсин».
Нобольшую известность Лютфие получила за роль в фильме "Королёк птичка певчая" 1966 года.
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