Про именитого татарского театрального актера Азгара Шакирова сняли фильм

В республике Татарстан был снят фильм, носящий наполовину игровой, наполовину документальный характер. Фильм посвящён известному театральному актеру Азгару Шакирову.

Фильм начинается с длинного и искреннего монолога о том, в чем заключается природа артистического таланта и каково быть актёром, проживая десятки разных жизней на сцене. Картина продемонстрирует архивную хронику и кадры из разных периодов жизни актёра.

Азгар приехал в Казань, не имея при себе даже документов. В 1961 году он окончил столичное театральное училище имени Щепкина. Чуть позже был принят в труппу татарского театра. С этого момента и началась его блистательная карьера, которая насчитывает более 150 сценических образов.

В копилке наград Шакирова - государственная премия республики Татарстан за роль в спектакле «Прощайте».