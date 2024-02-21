Про именитого татарского театрального актера Азгара Шакирова сняли фильм

В республике Татарстан был снят фильм, носящий наполовину игровой, наполовину документальный характер. Фильм посвящён известному театральному актеру Азгару Шакирову.
Фильм начинается с длинного и искреннего монолога о том, в чем заключается природа артистического таланта и каково быть актёром, проживая десятки разных жизней на сцене. Картина продемонстрирует архивную хронику и кадры из разных периодов жизни актёра.
Азгар приехал в Казань, не имея при себе даже документов. В 1961 году он окончил столичное театральное училище имени Щепкина. Чуть позже был принят в труппу татарского театра. С этого момента и началась его блистательная карьера, которая насчитывает более 150 сценических образов.
В копилке наград Шакирова - государственная премия республики Татарстан за роль в спектакле «Прощайте».
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