На 88-м году жизни скончался актер Эрнст Романов

На официальном сайте Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова сообщили о смерти артиста театра и кино Эрнста Романова. Актёр ушёл из жизни на 88-м году жизни.

Актёр был невероятно органичен и талантлив в каждой роли. Играл он в большом количестве блистательных художественных фильмов "Монолог", "Звезда пленительного счастья", "Жизнь Клима Самгина" и многих других.

Количество ролей Эрнста Романова переваливает за двести. Помимо кинематографической карьеры, Романов сыграл множество сценических образов и в театре. Как минимум, актёр выступал во многих постановках по пьесам Антона Чехова: "Чайка", "Вишневый сад" и др.