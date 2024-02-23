Бурак Озчивит рассказал, что у него нет соперничества с Керемом Бюрсином

Бурак Озчивит, актер известный благодаря своим ролям в турецких сериалах, поделился своими мыслями о предполагаемом соперничестве с Керемом Бюрсином, звездой сериала "Постучись в мою дверь". Во время своего визита в Россию, Озчивит заявил, что не ощущает конкуренции с Бюрсином и выразил свою любовь к его творчеству.

Он также предложил снять альтернативные версии сериалов с его участием, такие как "Черная любовь" и "Великолепный век", сообщает Газета.Ру.