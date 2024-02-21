Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 92,349
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 99,5589
Фанатки Бурака Озчивита оказались разочарованы после фан-встречи, за которую заплатили 50 тыс. рублей
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:16

Фанатки Бурака Озчивита оказались разочарованы после фан-встречи, за которую заплатили 50 тыс. рублей

Поклонницы не смогли пообщаться со звездой, он выглядел уставшим после длительного концерта. Встреча продлилась всего полчаса, и фанатки не смогли сделать хорошие снимки.

После встречи актер отправился в ресторан в Москве в компании друзей и журналистов, не желая общаться с ожидающими его поклонницами, сообщает Газета.Ру.

Мир

ГД расторгла рыболовное соглашение с Британией

ГД расторгла рыболовное соглашение с Британией

Британия может остаться без национального блюда из-за выхода РФ из договора о рыболовстве

Читать полностью
Стало известно, что Apple планирует выпустить новые модели AirPods в 2024 году

Стало известно, что Apple планирует выпустить новые модели AirPods в 2024 году

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует выпустить новые модели беспроводных наушников AirPods 4 и AirPods Max в 2024 году.

Читать полностью

Общество

Ученые исследовали садовый многолетник

Ученые исследовали садовый многолетник

Специалисты провели исследование садового многолетника и обнаружили в нем значительное количество полезных соединений, таких как кумарины, флавоноиды и фенольные кислоты. Эти вещества имеют потенциал для использования в парфюмерии, фармацевтике и противовоспалительных средствах.

Читать полностью
Недавно в России стартовали официальные продажи обновленного кроссовера Haval Jolion

Недавно в России стартовали официальные продажи обновленного кроссовера Haval Jolion

Обновленная модель представлена в четырех комплектациях — Comfort, Elite, Premium, Tech Plus — с ценовым диапазоном от 2 до 2,8 млн рублей.

Читать полностью

Новости