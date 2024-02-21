Фанатки Бурака Озчивита оказались разочарованы после фан-встречи, за которую заплатили 50 тыс. рублей

Поклонницы не смогли пообщаться со звездой, он выглядел уставшим после длительного концерта. Встреча продлилась всего полчаса, и фанатки не смогли сделать хорошие снимки.

После встречи актер отправился в ресторан в Москве в компании друзей и журналистов, не желая общаться с ожидающими его поклонницами, сообщает Газета.Ру.