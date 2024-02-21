Фанатки Бурака Озчивита оказались разочарованы после фан-встречи, за которую заплатили 50 тыс. рублей

Поклонницы не смогли пообщаться со звездой, он выглядел уставшим после длительного концерта. Встреча продлилась всего полчаса, и фанатки не смогли сделать хорошие снимки.
После встречи актер отправился в ресторан в Москве в компании друзей и журналистов, не желая общаться с ожидающими его поклонницами, сообщает Газета.Ру.
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Британия может остаться без национального блюда из-за выхода РФ из договора о рыболовстве
Стало известно, что Apple планирует выпустить новые модели AirPods в 2024 году
Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует выпустить новые модели беспроводных наушников AirPods 4 и AirPods Max в 2024 году.
Ученые исследовали садовый многолетник
Специалисты провели исследование садового многолетника и обнаружили в нем значительное количество полезных соединений, таких как кумарины, флавоноиды и фенольные кислоты. Эти вещества имеют потенциал для использования в парфюмерии, фармацевтике и противовоспалительных средствах.
Недавно в России стартовали официальные продажи обновленного кроссовера Haval Jolion
Обновленная модель представлена в четырех комплектациях — Comfort, Elite, Premium, Tech Plus — с ценовым диапазоном от 2 до 2,8 млн рублей.