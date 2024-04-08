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Ученые выяснили, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:11

Ученые выяснили, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК

Научное исследование, проведенное учеными из университета Юты (США) и опубликованное на сайте American Physiological Society (APS), выявило, что регулярные аэробные упражнения в пожилом возрасте могут предотвращать опасные повреждения ДНК и дисфункцию теломер.

В ходе четырехмесячного эксперимента на мышах, имеющих доступ к беговому колесу, установлено, что физическая активность способствует защите генома и улучшению функций теломер. Теломеры, обеспечивающие стабильность генома, у бегающих мышей функционировали лучше, что указывает на их защитную роль от возрастных повреждений и мутаций ДНК.

Кроме того, обнаружено благотворное воздействие физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему животных. Полученные результаты могут послужить основой для разработки персонализированных программ поддержания здоровья человека, сообщает Газета.Ру.

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