Научное исследование, проведенное учеными из университета Юты (США) и опубликованное на сайте American Physiological Society (APS), выявило, что регулярные аэробные упражнения в пожилом возрасте могут предотвращать опасные повреждения ДНК и дисфункцию теломер.

В ходе четырехмесячного эксперимента на мышах, имеющих доступ к беговому колесу, установлено, что физическая активность способствует защите генома и улучшению функций теломер. Теломеры, обеспечивающие стабильность генома, у бегающих мышей функционировали лучше, что указывает на их защитную роль от возрастных повреждений и мутаций ДНК.

Кроме того, обнаружено благотворное воздействие физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему животных. Полученные результаты могут послужить основой для разработки персонализированных программ поддержания здоровья человека, сообщает Газета.Ру.