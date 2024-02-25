Исследователи сообщают: физкультура может помочь нейтрализовать вред плохого сна для сердца

Последние исследования в области медицины, описанные в издании Health, выявили серьезные последствия недостатка сна для здоровья. Люди, страдающие от хронического недосыпания, подвержены риску развития ожирения, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Это объясняется изменениями в гормональном балансе, вызванными недостатком сна, что может привести к увеличению уровней сахара и жиров в крови.
Однако новое исследование показало, что физическая активность может помочь смягчить некоторые негативные эффекты недостатка сна. Регулярные физические упражнения способны контролировать уровень сахара и жиров в крови, а также снизить риск развития гипертонии.
Эти выводы подчеркивают важность здорового сна и активного образа жизни для поддержания общего здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Planet Today.
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