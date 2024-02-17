Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 92,5492
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 99,3523
Исследователи сообщают, что физическая активность снижала интенсивность болевого синдрома
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:48

Исследователи сообщают, что физическая активность снижала интенсивность болевого синдрома

Физическая активность снижает интенсивность болевого синдрома как у пациентов с онкологическими заболеваниями, так и у лиц без них. Исследование, проведенное учеными из Университета Мельбурна и опубликованное в журнале Cancer, выявило, что увеличение физической активности до высокой интенсивности связано со снижением интенсивности боли на 16% у пациентов с раком и на 21% у лиц без онкологических заболеваний.

Даже у тех, кто стал активнее или оставался на достаточно активном уровне, отмечалось уменьшение болевых ощущений. Физическая активность не была связана с увеличением использования анальгетиков.

Результаты исследования, в котором участвовали более 50 000 взрослых, подтверждают, что физическая активность является эффективным немедикаментозным методом снижения боли при раке, сообщает Медвестник.

Мир

Ученые из США: дикие кошки могут запоминать и различать голоса знакомых и незнакомых людей

Ученые из США: дикие кошки могут запоминать и различать голоса знакомых и незнакомых людей

Профессор Дженнифер Вонк из Оклендского университета отмечает, что эти наблюдения подтверждают наличие "социальных" характеристик не только у коллективных, но и у одиночных видов животных. Для исследования ученые использовали записи голосов знакомых и незнакомых людей, которые затем проигрывали диким кошкам в различных ситуациях.

Читать полностью
Ученые Гарварда разработали инновационный суперантибиотик, способный противостоять бактериям

Ученые Гарварда разработали инновационный суперантибиотик, способный противостоять бактериям

Группа под руководством профессора химии и химической биологии Эндрю Майерса сообщила о своем открытии в журнале Science. Их синтетическое соединение CRM обладает потенциалом эффективно бороться с устойчивыми к лекарствам инфекциями, включая Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa.

Читать полностью

Общество

Ученые МГУ имени Ломоносова выявили взаимосвязь иммунитета с возможностью противостоять фиброзу

Ученые МГУ имени Ломоносова выявили взаимосвязь иммунитета с возможностью противостоять фиброзу

Ученые МГУ имени Ломоносова выяснили, что иммунитет может ослаблять способность организма человека противостоять фиброзу — процессу разрастания соединительной ткани, который часто приводит к смертельным последствиям в развитых странах.

Читать полностью
РФ восстановит производство автомобилей Aurus в бизнес-сегменте на территории бывшего завода Toyota в Петербурге

РФ восстановит производство автомобилей Aurus в бизнес-сегменте на территории бывшего завода Toyota в Петербурге

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что первые экземпляры промышленной сборки ожидаются к концу 2024 года. Производство будет осуществляться совместно с иностранными партнерами, а модельный ряд будет включать не менее четырех моделей.

Читать полностью

Новости