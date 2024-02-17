Исследователи сообщают, что физическая активность снижала интенсивность болевого синдрома

Физическая активность снижает интенсивность болевого синдрома как у пациентов с онкологическими заболеваниями, так и у лиц без них. Исследование, проведенное учеными из Университета Мельбурна и опубликованное в журнале Cancer, выявило, что увеличение физической активности до высокой интенсивности связано со снижением интенсивности боли на 16% у пациентов с раком и на 21% у лиц без онкологических заболеваний.
Даже у тех, кто стал активнее или оставался на достаточно активном уровне, отмечалось уменьшение болевых ощущений. Физическая активность не была связана с увеличением использования анальгетиков.
Результаты исследования, в котором участвовали более 50 000 взрослых, подтверждают, что физическая активность является эффективным немедикаментозным методом снижения боли при раке, сообщает Медвестник.
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