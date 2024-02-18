Исследование ученых из США выявило, что акне может оказаться полезным для здоровья кожи лица

Ученые обнаружили, что бактерия C.acnes, вызывающая акне, играет важную роль в поддержании кожного барьера. Эта бактерия стимулирует производство церамидов, холестерина и триглицеридов, необходимых для защиты кожи и ее увлажнения.

Пропионовая кислота, выделяемая бактерией, создает кислую среду, которая препятствует росту патогенных микроорганизмов, а липиды, образующиеся при этом процессе, обладают противомикробными свойствами.

Эти открытия дают новые перспективы для разработки стратегий ухода за кожей и методов лечения акне, учитывая роль микробиомы кожи. Ученые надеются, что эти результаты приведут к созданию более эффективных методов борьбы с проблемами кожи и поддержанию ее здоровья и красоты, сообщает SM.News.