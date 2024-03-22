Эксперт "За Рулем" раскрыл секреты продления срока службы автомобильного аккумулятора

Вопрос о том, как увеличить срок жизни аккумулятора, актуален для многих автовладельцев. Эксперт "За Рулем" обнародовал свой опыт работы с аккумуляторами, отмечая, что в реальности срок их службы может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону от установленных ГОСТом двух лет.

Отсоединение аккумулятора от бортовой сети может вызвать различные проблемы, особенно на современных автомобилях. Например, на более новых моделях авто, таких как Mercedes-Benz W204 или Volvo S90, могут возникнуть непредвиденные ситуации, такие как срабатывание аварийной сигнализации при отключении основной батареи.

Рекомендации эксперта включают использование резервного источника питания при отсоединении штатного аккумулятора. Это может быть последовательно соединенные литий-ионные аккумуляторы типа 18650.

Относительно замены аккумулятора, эксперт советует отложить это решение до тех пор, пока стартер хорошо крутит и двигатель запускается нормально. Для определения состояния аккумулятора рекомендуется измерить напряжение на его клеммах.

С учетом сезонных колебаний цен, весной может быть выгодно приобрести новый аккумулятор, а старый сдать по программе "трейд-ин".