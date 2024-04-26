ВСУ отвели от линии боевого соприкосновения дорогостоящие западные танки, такие как Abrams и Leopard. Эта техника стоимостью в миллионы долларов может быть легко уничтожена гораздо более дешевыми дронами, как признал депутат Верховной рады Максим Бужанский, на которого ссылается агентство РИА "Новости".
"По какой-то причине всех очень возбудила новость о том, что мы отвели танки Abrams с первой линии боев. Да, изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно", — написал Бужанский в Telegram-канале.
Официальный Киев признает, что российская армия стала эффективно использовать боевые дроны, перед которыми западная техника пока бессильна. БПЛА легко находят и уничтожают бронетехнику. Украинские военные отвели в безопасные зоны западную бронетехнику и советуются с военными НАТО о том, как действовать дальше.
Теперь характер войны изменился, и нужна новая тактика, считает депутат Верховной рады Максим Бужанский.
Фото: flickr.com/photos/usairforce/6355132005/in/photostream/commons.wikimedia.org
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