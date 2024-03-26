Зорькин заявил, что в соответсвии с нынешней конституцией невозможно отменить мораторий на смертную казнь

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал прекратить поднимать панику и спекулировать на тему возвращения смертной казни в РФ. Он также отметил, что необходимо внимательно ознакомиться с выступлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.

29 июня 2022 года Зорькин высказался касательно возращения смертной казни в России. Он заявил, что эта мера была бы большой ошибкой, так как было бы крайне опрометчиво сворачивать с того пути, который был проложен российским законодательством много лет.

Зорькин также заявил, что отмена моратория на высшую меру наказания стала бы крайне негативным сигналом для общества. Зорькин привёл информацию, что по нынешней конституции невозможно вернуть смертную казнь. Для отмены моратория необходимо принять новую конституцию, заключил председатель КС.