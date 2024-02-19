Александр Баранов не до конца подтвердил участие актера Кологривого в байопике о Жириновском

Александр Баранов, который выступит режиссёром фильма о Владимире Жириновском, не до конца подтвердил, что Никита Кологривый сыграет основателя ЛДПР.

Баранов отметил, что не скоро будет ясно, кто станет исполнителем главной роли. Для этого необходимо назначить пробы и просмотреть ещё большое количество кандидатов, чтобы остановиться на конкретном актере.

Ранее глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о том, кто сыграет Жириновского. Но сам режиссёр отказался дать однозначный ответ.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года, но память о нем до сих пор жива. В этом году основателю одной из крупнейших партий в РФ стукнуло бы 75 лет.