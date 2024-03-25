Президент Украины Владимир Зеленский обратился в своём Telegram-канале к собственным гражданам по поводу теракта в "Крокусе". Он не выразил соболезнования семьям, не cказал ни одного слова сочувствия. Зеленский обвинил в совершении теракта российские спецслужбы.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник возмутился словами украинского лидера. Он заявил, что Зеленский голословно обвиняет Россию и российские спецслужбы, даже не разобравшись в ситуации, при том, что до сих пор идёт следствие совершенного теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
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