Президент Украины Владимир Зеленский обратился в своём Telegram-канале к собственным гражданам по поводу теракта в "Крокусе". Он не выразил соболезнования семьям, не cказал ни одного слова сочувствия. Зеленский обвинил в совершении теракта российские спецслужбы.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник возмутился словами украинского лидера. Он заявил, что Зеленский голословно обвиняет Россию и российские спецслужбы, даже не разобравшись в ситуации, при том, что до сих пор идёт следствие совершенного теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".