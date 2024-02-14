Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не отказывалась от проведения переговоров с Украиной. Вначале данные переговоры были сорваны Великобританией. Затем США на юридическом уровне наложили запрет на проведение этих самых переговоров.
На главу Украины президента Зеленского сильно давят со стороны Запада. Именно из-за этого возникают проблемы в переговорном плане, заявила Мария Захарова.
Российская сторона множество раз отвечала на одни и те же вопросы касательно того, какие меры надо предпринять, чтобы состоялись долгожданные переговоры между Россией и Украиной. Западу следует снять запрет на проведение переговоров киевскому режиму.
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