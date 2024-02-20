Азаров рассказал, почему Зеленский не хочет проводить выборы

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал ситуацию на Украине с отложенными выборами президента.
Он заявил, что Зеленский боится потерять свой пост, власть и политическое влияние. Но без проведения выборов и большинство голосов Зеленский не будет являться легитимным правителем. Ко всему прочему, Зеленский утратил всяческие шансы на победу в СВО после отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного.
Напоминаем, что на Украине продлили военное положение, всеобщую мобилизацию и перенесли выборы президента 2024 года на неопределенный срок.
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