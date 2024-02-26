Реальные потери ВСУ могут повергнуть в шок самих украинских граждан, поэтому киевские власти тщательно скрывает статистику.
Президент Украины Владимир Зеленский уже один раз приводил количество потерь среди украинской армии. Лидер назвал цифру в 31 тысячу человек.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал причину, почему Зеленский не хочет назвать более точное число погибших на фронте. По словам политика, Зеленский боится признаться своему народу в том, что из-за его ошибочных решений украинская армия окончательно деморализована и истощена.
Зеленский не желает признавать того факта, что он вгоняет собственную страну в ужасное положение: как военное, так и гражданское.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что огромная многомиллиардная помощь и бесчисленные поставки вооружения со стороны Запада не исправили нынешнюю ситуацию киевского режима в зоне боевых действий.
Западные СМИ рассказали о секретных объектах США, развернутых на Украине
На это Америке потребовалось восемь лет.
Словакия дала прогноз по поводу будущей встречи политиков из-за ситуации на Украине
Фицо считает, что Запад будет продолжать эскалацию конфликта.
Маргарита Симоньян призвала россиян брать пример патриотизма с жителей блокадного Ленинграда
Маргарита Симоньян напомнила о том, что ленинградцы в годы блокады родного города, помогали фронту через силу, находясь на грани страшного голода и истощения. Главный редактор RT заявила, что россиянам надо взять пример патриотизма с героических жителей Ленинграда.
Художники из разных стран украсят Сочи к фестивалю
Международные художники из различных стран, включая Испанию, Италию, Мексику и Казахстан, приняли участие в украшении жилых зданий в рамках фестиваля "Новые формы", проводимого в Сириусе, Сочи.