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Депутат Шеремет объяснил, почему Зеленский боится назвать реальное число погибших солдат ВСУ
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 8:04

Депутат Шеремет объяснил, почему Зеленский боится назвать реальное число погибших солдат ВСУ

Реальные потери ВСУ могут повергнуть в шок самих украинских граждан, поэтому киевские власти тщательно скрывает статистику.

Президент Украины Владимир Зеленский уже один раз приводил количество потерь среди украинской армии. Лидер назвал цифру в 31 тысячу человек.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал причину, почему Зеленский не хочет назвать более точное число погибших на фронте. По словам политика, Зеленский боится признаться своему народу в том, что из-за его ошибочных решений украинская армия окончательно деморализована и истощена.

Зеленский не желает признавать того факта, что он вгоняет собственную страну в ужасное положение: как военное, так и гражданское.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что огромная многомиллиардная помощь и бесчисленные поставки вооружения со стороны Запада не исправили нынешнюю ситуацию киевского режима в зоне боевых действий.

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