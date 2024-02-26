Реальные потери ВСУ могут повергнуть в шок самих украинских граждан, поэтому киевские власти тщательно скрывает статистику.

Президент Украины Владимир Зеленский уже один раз приводил количество потерь среди украинской армии. Лидер назвал цифру в 31 тысячу человек.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал причину, почему Зеленский не хочет назвать более точное число погибших на фронте. По словам политика, Зеленский боится признаться своему народу в том, что из-за его ошибочных решений украинская армия окончательно деморализована и истощена.

Зеленский не желает признавать того факта, что он вгоняет собственную страну в ужасное положение: как военное, так и гражданское.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что огромная многомиллиардная помощь и бесчисленные поставки вооружения со стороны Запада не исправили нынешнюю ситуацию киевского режима в зоне боевых действий.