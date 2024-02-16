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Запад при желании сможет
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:29

Запад при желании сможет "раздавить" Зеленского

Запад может "уничтожить" Зеленского и подорвать его авторитет после истечения сроков президентства, считает глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

После завершения президенсткого срока запад может все больше подливать масла в огонь нынешней ситуации внутри страны, а именно радикализировать украинскую оппозицию против самого Зеленского.

Напоминаем, что на Украине продлено военное положение, из-за которого выборы президента Украины перенесены с 2024 года на неопределенный срок.

Сам Зеленский считает проведение выборов необоснованным занятием в связи с всеобщей мобилизацией и военным положением в стране.

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