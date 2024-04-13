Модель Zeekr 009 произвела впечатление своей роскошной комплектацией, включая ультрароскошный салон, кованые диски с лазерной гравировкой и информационно-развлекательную систему с гигантским экраном. Аналитики в США считают, что появление таких минивэнов может изменить восприятие сегмента MPV в целом.

Несмотря на высокие пошлины на китайские автомобили в Северной Америке из-за политики протекционизма, журналисты начали активно следить за успехами автопрома Китая. Топ-версия Zeekr 009, хотя подробности оснащения пока неизвестны, вызвала интерес своими заявленными характеристиками: полным приводом и двумя электродвигателями общей мощностью до 789 лошадиных сил. Ожидается, что топ-версия будет оснащена батареей на 140 киловатт-часов, обеспечивающей запас хода до 800 километров без подзарядки.

Цены на VIP-версию Zeekr 009 будут раскрыты 19 апреля, но уже известно, что новинка будет стоить более 600 тысяч юаней (83 тысячи долларов). Эта цена, хоть и внушительная для китайского рынка, все же значительно ниже, чем цены на аналогичные модели Rolls-Royce в Китае, которые начинаются от 4,73 миллиона юаней (650 тысяч долларов), сообщает Motor.