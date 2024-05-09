Захарова: Путин вернул России достоинство

В интервью журналисту ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Путин спас Россию от переписывания истории, вернул ей достоинство и историческую память.

Захарова отметила, что в 80-е и 90-е годы Запад всеми силами старался переписать российскую историю, но приход Путина поломал всех их планы. Президент вложил душу и сердце в возвращение России достоинства, чести и все то, за что боролись наши предки в годы Великой Отечественной войны.

Дипломат также добавила, что можно реки вспять повернуть, Путин развернул этот поток в пользу России, заключила Захарова.

Фото: kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 4.0 International license)