Захарова: Путин вернул России достоинство

В интервью журналисту ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Путин спас Россию от переписывания истории, вернул ей достоинство и историческую память.
Захарова отметила, что в 80-е и 90-е годы Запад всеми силами старался переписать российскую историю, но приход Путина поломал всех их планы. Президент вложил душу и сердце в возвращение России достоинства, чести и все то, за что боролись наши предки в годы Великой Отечественной войны.
Дипломат также добавила, что можно реки вспять повернуть, Путин развернул этот поток в пользу России, заключила Захарова.
Фото: kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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