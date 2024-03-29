Захарова назвала украинскую формулу мира алхимией и призвала Запад перестать спонсировать преступный украинский режим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил новую формулу мира. Политик заявил, что нужно создать что-то по типу "меню" c политическими задачами государства.

Все страны могут выбрать ряд пунктов, над которыми будут работать, а остальные, не соотвествующие политическому курсу, отбросить.

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала данную формулу алхимией, заявив, что Россия делает для мира на Украине все возможное. Боевые действия завершатся только тогда, когда остальной коллективный Запад перестанет снабжать оружием и финансировать преступный украинский режим, заключила Захарова.