Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил новую формулу мира. Политик заявил, что нужно создать что-то по типу "меню" c политическими задачами государства.
Все страны могут выбрать ряд пунктов, над которыми будут работать, а остальные, не соотвествующие политическому курсу, отбросить.
Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала данную формулу алхимией, заявив, что Россия делает для мира на Украине все возможное. Боевые действия завершатся только тогда, когда остальной коллективный Запад перестанет снабжать оружием и финансировать преступный украинский режим, заключила Захарова.
Русско-армянские отношения находятся под угрозой из-за "заигрывания" Армении с США
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что американцы не скрывают, что рассматривают тесные отношения с Арменией всего лишь в контексте противостояния с Россией. Действия Армении могут принести непоправимый ущерб русско-армянским отношениям.
Девять человек задержали в Таджикистане, все они подозреваются в связи с террористами из "Крокус Сити Холла"
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девятерых людей, которые, возможно, причастны к теракту в "Крокусе".
Ученые рассказали о пользах правильно составленного завтрака
Завтрак играет ключевую роль в улучшении функционирования мозга и повышении уровня интеллекта человека.
Британский эксперт Бонд выделил самый полезный для здоровья чай
Британский эксперт Тим Бонд провел исследование различных видов чая и выявил, что молочный улун обладает наибольшей пищевой ценностью и полезен для здоровья человеческого организма.