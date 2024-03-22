Захарова отметила, что пошлины на зерновые продукты из России и Белоруссии в страны ЕС только усугубят продовольственное положение в мире

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что ЕК (Еврокомиссия) наложила тарифы на зерновые продукты из России и Белоруссии, чтобы досадить обеим республикам, но это только усугубит продовольственные проблемы в самом ЕС. Захарова отметила, что подобные меры только ухудшат нынешнюю ситуацию с продовольствием в мире.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена ввести пошлины на зерновую продукцию России и Белоруссии в денежном эквиваленте 95 евро за тонну.
Существует версия, что введение повышенных пошлин на сельхоз продукцию из обеих стран сделано на фоне массовых пикетов, забастовок и демонстраций фермеров Польши, Франции и других стран, где сельское хозяйство занимает особое место.
Между РФ и Вьетнамом заключено соглашение о возобновлении авиасообщений
Заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен заключили соглашение о налаживании авиасообщений.
Филиппо высмеял снимок Макрона, где он бьет по боксерской груше
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал снимок Эммануэля Макрона, где тот боксирует на мешке. Филиппо пошутил, что французский лидер собрался выйти на бой с Владимиром Путиным.Также политик заявил, что все потуги французской пропаганды показать лидера Франции сильным правителем слишком ничтожны.
Exeed представил обновленный среднеразмерный кроссовер TXL для российского рынка
Внешне автомобиль получил минорные изменения, включая новую решётку радиатора и новые диски на 20 дюймов.
На платформе Premier вышел документальный сериал, посвященный нефти и ее влиянию на мир
На стриминговой платформе Premier вышел сериал, посвящённый влиянию нефти на мировые и внутренние государственные процессы. В документальном проекте приняли участия известные политики, дипломаты, историки и прочие медийные персоны, дающие развёрнутый комментарий про само явление добычи нефти.