Захарова отметила, что пошлины на зерновые продукты из России и Белоруссии в страны ЕС только усугубят продовольственное положение в мире

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что ЕК (Еврокомиссия) наложила тарифы на зерновые продукты из России и Белоруссии, чтобы досадить обеим республикам, но это только усугубит продовольственные проблемы в самом ЕС. Захарова отметила, что подобные меры только ухудшат нынешнюю ситуацию с продовольствием в мире.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена ввести пошлины на зерновую продукцию России и Белоруссии в денежном эквиваленте 95 евро за тонну.

Существует версия, что введение повышенных пошлин на сельхоз продукцию из обеих стран сделано на фоне массовых пикетов, забастовок и демонстраций фермеров Польши, Франции и других стран, где сельское хозяйство занимает особое место.