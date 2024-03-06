Киевский режим намеревался сорвать проведение выборов в Херсонской области. За время досрочного голосования избирателям приходили угрозы с помощью всевозможных средств связи: почтовые рассылки, телефонные звонки и др. Об этом сообщила председатель избирательного комитета Херсонской области Марина Захарова.

Захарова отметила, что украинские власти пытались всеми силами дестабилизировать ситуацию внутри региона, устраивали разные мелкие диверсии, но благодаря поддержке Росгвардии, а также МВД избирательные участки были защищены от посягательств и диверсий киевского режима.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта. На пост главы государства на выборах текущего года претендует несколько кандидатов от разных партий: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее говорилось, что ДЭГ (дистанционное электронное голосование) также пользуется большой популярностью, на участие в нем подали заявления свыше 3 миллионов человек из разных регионов. Также востребован и "Мобильный избиратель" - программа, позволяющая найти избирательный участок во время путешествий и отсутствия в местах постоянной прописки.