Украинские власти пытались сорвать выборы президента РФ в Херсонской области, а также засыпали угрозами местных избирателей

Киевский режим намеревался сорвать проведение выборов в Херсонской области. За время досрочного голосования избирателям приходили угрозы с помощью всевозможных средств связи: почтовые рассылки, телефонные звонки и др. Об этом сообщила председатель избирательного комитета Херсонской области Марина Захарова.
Захарова отметила, что украинские власти пытались всеми силами дестабилизировать ситуацию внутри региона, устраивали разные мелкие диверсии, но благодаря поддержке Росгвардии, а также МВД избирательные участки были защищены от посягательств и диверсий киевского режима.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить с 15 по 17 марта. На пост главы государства на выборах текущего года претендует несколько кандидатов от разных партий: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Ранее говорилось, что ДЭГ (дистанционное электронное голосование) также пользуется большой популярностью, на участие в нем подали заявления свыше 3 миллионов человек из разных регионов. Также востребован и "Мобильный избиратель" - программа, позволяющая найти избирательный участок во время путешествий и отсутствия в местах постоянной прописки.
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