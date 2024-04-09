Лавров заявил, что Россия будет добиваться объективной оценки атаке украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия планирует выступить на Совете Безопасности ООН и будет добиваться оценки теракта на Запорожской атомной электростанции со стороны украинских диверсантов.

Лавров также отметил, что когда было принято решение разрешить европейским экспертам изучить вопрос о ЗАЭС, то российское руководство надеялось, что эксперты проведут соответствующий анализ и дадут объективную оценку происходящему, но этого не случилось.

Ранее 7 апреля украинские БПЛА три раза нанесли удар по Запорожской атомной электростанции. 8 апреля очередной вражеский беспилотник из серии дронов-камикадзе был ликвидирован над той же электростанцией силами российских ПВО.