Лавров заявил, что Россия будет добиваться объективной оценки атаке украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия планирует выступить на Совете Безопасности ООН и будет добиваться оценки теракта на Запорожской атомной электростанции со стороны украинских диверсантов.
Лавров также отметил, что когда было принято решение разрешить европейским экспертам изучить вопрос о ЗАЭС, то российское руководство надеялось, что эксперты проведут соответствующий анализ и дадут объективную оценку происходящему, но этого не случилось.
Ранее 7 апреля украинские БПЛА три раза нанесли удар по Запорожской атомной электростанции. 8 апреля очередной вражеский беспилотник из серии дронов-камикадзе был ликвидирован над той же электростанцией силами российских ПВО.
Глава ЦРУ предложил план по прекращению огня между Израилем и Палестиной
Директор ЦРУ Уильям Бернс выдвинул новый план, который должен остановить палестино-израильский вооруженный конфликт. Его слова приводит новостное издание Wall Street Journal.
Израильские военные ликвидировали с воздуха одного из руководящих членов ХАМАС
Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что авиаударом ликвидировала одного из ведущих лиц группировки ХАМАС. Им оказался Хатем Альрамери. Он отвечал за Запуск боевых ракет в центральных лагерях сектора Газа.
Флеболог Шишкин предупредил о возможном обострении варикозного расширения вен весной
Флеболог Андрей Шишкин отметил, что более теплая погода весной может отрицательно сказаться на состоянии вен, вызывая расширение и замедление кровотока.
Врачи Сакеян выделила симптомы нарушения баланса гормонов
Эндокринолог Инга Сакеян подчеркнула важность нормальной работы эндокринной системы, отметив ряд характерных симптомов нарушения баланса гормонов, таких как изменения веса, аппетита, обмороки, жажда, утомляемость, частое мочеиспускание, скачки давления и пульса, а также различные потемнения и покраснения на коже.