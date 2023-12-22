Ученые из МГУ и Yandex Cloud создали карбоновый полигон в Чашниково, рядом с Зеленоградом, для мониторинга потоков парниковых газов в московском регионе. Система, запущенная летом 2023 года, включает метеорологическую вышку и предназначена для контроля выбросов двуокиси углерода, метана и закиси азота. Ученые четырех факультетов МГУ проводят замеры газов и изучают влияние "черного углерода", частиц, способных усугубить глобальное потепление.

Собирая десятки терабайт данных, ученые используют хранилище Yandex Cloud для анализа и обработки информации в реальном времени. Облачные сервисы также обеспечивают обмен данными между карбоновыми полигонами разных регионов России. Пилотный проект Минобрнауки включает создание карбоновых полигонов в различных регионах, направленных на разработку стратегий природопользования и долгосрочное депонирование атмосферного углерода в различных ландшафтах южной тайги европейской территории России, собщает Инфопортал Зеленограда.