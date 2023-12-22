Ученые из МГУ и Yandex Cloud создали карбоновый полигон в Чашниково, рядом с Зеленоградом, для мониторинга потоков парниковых газов в московском регионе. Система, запущенная летом 2023 года, включает метеорологическую вышку и предназначена для контроля выбросов двуокиси углерода, метана и закиси азота. Ученые четырех факультетов МГУ проводят замеры газов и изучают влияние "черного углерода", частиц, способных усугубить глобальное потепление.
Собирая десятки терабайт данных, ученые используют хранилище Yandex Cloud для анализа и обработки информации в реальном времени. Облачные сервисы также обеспечивают обмен данными между карбоновыми полигонами разных регионов России. Пилотный проект Минобрнауки включает создание карбоновых полигонов в различных регионах, направленных на разработку стратегий природопользования и долгосрочное депонирование атмосферного углерода в различных ландшафтах южной тайги европейской территории России, собщает Инфопортал Зеленограда.
Инженерская группа представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона
Инженерская группа из Южной Кореи и США представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона в десятки тысяч раз. С применением машинного обучения и теоретических моделей они создали терагерцовые нанорезонаторы, улучшив эффективность связи 6G более чем в 300 раз.
Инженеры-химики из Китая создали инновационный сверхтеплый свитер, используя аэрогель
Исследование, опубликованное в журнале Science, демонстрирует, что аэрогелевое волокно, созданное вдохновленными свойствами меха белого медведя, превосходит по термоизоляционным характеристикам хлопок, шерсть и пух.
Завод Hyundai в Петербурге может быть приобретен российской компанией "Арт-финанс"
Завод Hyundai в Петербурге может быть приобретен российской компанией "Арт-финанс", и сейчас обсуждаются возможные перспективы производства. Варианты включают возможный возврат марок Hyundai и Kia под китайским брендом с использованием оставшихся компонентов на заводе.
Портал njcar.ru выделил пять самых надежных кроссоверов
Портал njcar.ru выделил пять надежных кроссоверов, которые остаются долговечными даже после 15 лет эксплуатации. Согласно аналитике iSeeCars, основанной на 750 000 отзывах владельцев, лидером является Toyota Highlander. Почти каждый пятый владелец этого внедорожника остается преданным ему более 15 лет.