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Xiaomi начала поставку своего первого электромобиля SU7 раньше запланированного срока
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:43

Xiaomi начала поставку своего первого электромобиля SU7 раньше запланированного срока

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюн заявил, что продажи SU7 превысили ожидания в 3-5 раз.

Дебют автомобиля состоялся 28 марта 2024 года, с ценой ниже 30 тыс. долларов за базовую комплектацию, что конкурентноспособно даже по сравнению с Tesla Model 3. Вместо ограниченной партии из 5000 экземпляров Founder's Edition, поставки стандартной версии SU7 начались в Пекине и Шэньчжэне, на 12 дней раньше запланированного.

Поставки моделей Max запланированы на апрель, а Pro — к концу мая. Компания акцентирует внимание на SU7 и отмечает высокую скорость разработки программного обеспечения для автомобиля, сообщает За Рулем.

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