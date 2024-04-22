Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюн заявил, что продажи SU7 превысили ожидания в 3-5 раз.
Дебют автомобиля состоялся 28 марта 2024 года, с ценой ниже 30 тыс. долларов за базовую комплектацию, что конкурентноспособно даже по сравнению с Tesla Model 3. Вместо ограниченной партии из 5000 экземпляров Founder's Edition, поставки стандартной версии SU7 начались в Пекине и Шэньчжэне, на 12 дней раньше запланированного.
Поставки моделей Max запланированы на апрель, а Pro — к концу мая. Компания акцентирует внимание на SU7 и отмечает высокую скорость разработки программного обеспечения для автомобиля, сообщает За Рулем.
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Колонка обладает прочным металлическим корпусом и мощной акустикой, достигающей 40 Вт, с возможностью объёмного звучания на 360 градусов.
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