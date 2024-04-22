Колонка обладает прочным металлическим корпусом и мощной акустикой, достигающей 40 Вт, с возможностью объёмного звучания на 360 градусов. Колонка оснащена двумя высокочастотными и двумя среднечастотными динамиками, настроенными с помощью Harman AudioEFX, а также парами пассивных излучателей.

Для подключения к источнику сигнала используется Bluetooth 5.3 с поддержкой кодека LHDC 5.0, а также функция быстрого сопряжения по NFC. Колонка способна работать автономно до 14 часов и может заряжаться в специальном отсеке в салоне электрокара Xiaomi SU7. Её корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP66, делая её идеальным выбором для использования на открытом воздухе.

Новинка уже доступна для приобретения в Китае, но информации о её появлении на других рынках пока нет, сообщает 4pda.