Главной особенностью наушников стал дизайн с открытой конструкцией и заушным креплением. На изображениях представлены черное и белое исполнение с глянцевой вставкой на внешней стороне корпуса.

Особенности включают кольцевидную сетку динамика и массивные дужки, возможно, со встроенными аккумуляторами. На внутренней стороне наушников есть контакты для зарядки. Комплектный чехол-пауэрбанк имеет матовое покрытие и встроенный светодиод для индикации заряда. Подробности о характеристиках и цене пока не раскрыты, сообщает 4pda.