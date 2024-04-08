Главной особенностью наушников стал дизайн с открытой конструкцией и заушным креплением. На изображениях представлены черное и белое исполнение с глянцевой вставкой на внешней стороне корпуса.
Особенности включают кольцевидную сетку динамика и массивные дужки, возможно, со встроенными аккумуляторами. На внутренней стороне наушников есть контакты для зарядки. Комплектный чехол-пауэрбанк имеет матовое покрытие и встроенный светодиод для индикации заряда. Подробности о характеристиках и цене пока не раскрыты, сообщает 4pda.
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