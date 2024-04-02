Стало известно о нескольких случаях ДТП с Xiaomi SU7

Недавно представленный электрокар Xiaomi SU7 стал объектом поклонения среди китайских потребителей, привлекая массовые заказы и восторженные отзывы. Однако, вскоре после начала продаж, в социальных сетях появились видео и фото с ДТП, в которых участвовали автомобили этой модели.

Некоторые из инцидентов, вероятно, связаны с техническими неисправностями, такими как сбой системы контроля тяги и неисправная пневмоподвеска.

Возник вопрос о том, как глава Xiaomi Лэй Цзюнь отреагирует на эти инциденты, особенно учитывая его прежние высказывания о SU7 как о лучшем предложении на рынке. Ожидается, что компания проведет расследование каждого случая, и если обнаружится умышленное устройство аварии для нанесения ущерба репутации, будет предпринято действие в отношении виновных лиц, сообщает Российская Газета.