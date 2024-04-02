Стало известно о нескольких случаях ДТП с Xiaomi SU7

Недавно представленный электрокар Xiaomi SU7 стал объектом поклонения среди китайских потребителей, привлекая массовые заказы и восторженные отзывы. Однако, вскоре после начала продаж, в социальных сетях появились видео и фото с ДТП, в которых участвовали автомобили этой модели.
Некоторые из инцидентов, вероятно, связаны с техническими неисправностями, такими как сбой системы контроля тяги и неисправная пневмоподвеска.
Возник вопрос о том, как глава Xiaomi Лэй Цзюнь отреагирует на эти инциденты, особенно учитывая его прежние высказывания о SU7 как о лучшем предложении на рынке. Ожидается, что компания проведет расследование каждого случая, и если обнаружится умышленное устройство аварии для нанесения ущерба репутации, будет предпринято действие в отношении виновных лиц, сообщает Российская Газета.
Китайские автопроизводители начали ценовую войну с Tesla, объявив о снижении цен на свои электромобили
Компании, такие как Nio, выделяют значительные суммы на стимулирование перехода от автомобилей с бензиновыми двигателями к электромобилям, предлагая льготы на замену аккумуляторов и дополнительные бонусы для владельцев.
В компании Apple признали iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами
Apple объявила iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами, что означает прекращение поддержки и обслуживания данных продуктов в официальных магазинах компании и в авторизованных сервисных центрах.
Geely представила обновленную версию кроссовера Monjaro для российского рынка
Новая модель Geely получила обновленный дизайн, особенно в отделке салона и деталях экстерьера.
Российские ученые провели исследования, которые проливают свет на загадку шаровых молний
Ученые пришли к выводу, что шаровая молния — это раскаленный и заряженный пар, заключенный внутри псевдотвердой оболочки.