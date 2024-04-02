Xiaomi объявила о планах по обновлению устройств до HyperOS до июля 2024 года

HyperOS, основанная на Android 14, была представлена осенью 2023 года и постепенно обновляется на устройствах Xiaomi.
Второй квартал 2024 года выделен для обновления таких моделей, как Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11T Pro, Mi 11X и другие. Некоторые устройства уже получили обновление, включая Xiaomi 13 Pro, Redmi Note 12 5G и другие.
Владельцам рекомендуется проверить наличие обновлений в разделе "Настройки" своего устройства.
HyperOS представляет собой экосистему, управляющую фирменными гаджетами Xiaomi, и имеет интерфейс, напоминающий iOS. HyperOS уже работает на смартфонах Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а в декабре 2023 года Xiaomi прощалась с операционной системой MIUI, сообщает РБК.
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