Xiaomi представил свой первый электромобиль Xiaomi SU7 в шоурумах Китая

Седан Xiaomi SU7 обладает впечатляющими характеристиками: максимальная скорость 265 км/ч, разгон до 100 км/ч за 2,73 секунды и тормозной путь около 33 метров. Мощность двигателя составляет 673 лошадиных силы, а максимальный крутящий момент — 838 Нм. Аэродинамический коэффициент сопротивления равен 0,195.

На данный момент доступен лишь внешний осмотр автомобиля, без возможности просмотра его внутреннего пространства. Электрокар представлен в трех цветах: сером, голубом и зеленом, а также с тремя вариантами дисков диаметром 19 и 20 дюймов.

Планируется пресс-конференция 28 марта, посвященная Xiaomi SU7, и тест-драйв 29 марта. Официальная цена пока не объявлена, но по словам основателя компании Лэй Цзюня, она должна составить менее 500 тыс. юаней ($69 тыс.). Начальная стоимость базовой комплектации оценивается примерно в 266 тыс. юаней ($37 тыс.), а топовой версии — от 336 тыс. юаней ($47 тыс.).

Этот шаг компании в автомобильной индустрии был анонсирован в марте 2021 года, а завершение строительства автомобильного завода произошло в сентябре 2023 года, сообщает ТАСС.