Xiaomi представил свой первый электромобиль Xiaomi SU7 в шоурумах Китая

Седан Xiaomi SU7 обладает впечатляющими характеристиками: максимальная скорость 265 км/ч, разгон до 100 км/ч за 2,73 секунды и тормозной путь около 33 метров. Мощность двигателя составляет 673 лошадиных силы, а максимальный крутящий момент — 838 Нм. Аэродинамический коэффициент сопротивления равен 0,195.
На данный момент доступен лишь внешний осмотр автомобиля, без возможности просмотра его внутреннего пространства. Электрокар представлен в трех цветах: сером, голубом и зеленом, а также с тремя вариантами дисков диаметром 19 и 20 дюймов.
Планируется пресс-конференция 28 марта, посвященная Xiaomi SU7, и тест-драйв 29 марта. Официальная цена пока не объявлена, но по словам основателя компании Лэй Цзюня, она должна составить менее 500 тыс. юаней ($69 тыс.). Начальная стоимость базовой комплектации оценивается примерно в 266 тыс. юаней ($37 тыс.), а топовой версии — от 336 тыс. юаней ($47 тыс.).
Этот шаг компании в автомобильной индустрии был анонсирован в марте 2021 года, а завершение строительства автомобильного завода произошло в сентябре 2023 года, сообщает ТАСС.
ТАСС: Мьянма планирует расширить прямые авиарейсы для привлечения российских туристов
Помимо уже существующих рейсов из Янгона, Мандалая и Нейпьидо, страна намерена запустить прямые перелеты и из других городов. Это станет частью усилий по модернизации аэропортов и инфраструктуры для обеспечения комфортных условий для туристов.
Стало известно, что новые модели iPhone 16 от Apple будут иметь увеличенный объем оперативной памяти
Увеличение объема оперативной памяти необходимо для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ) на устройствах.
Исследователи выявили связь между старением и накоплением нежелательных белков
Исследование, опубликованное в журнале Molecular Cell, выявило связь между старением и накоплением нежелательных белков, что может быть фактором как старения, так и развития бокового амиотрофического склероза (БАС).
Врач Рязанцев выделил основные причины хруста в области позвоночника
Хирург и травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев указал на слабость мышечного корсета, а также на нарушения функционального характера, такие как грыжи и протрузии, которые могут быть косвенными признаками артроза.