Xiaomi опубликовала первые пресс-рендеры смартфона Civi 4 Pro, показав его особенности в видео-тизере

Глава компании Xiaomi Лу Вейбинг поделился информацией о гаджете, включая использование объектива Leica Summilux и другие характеристики. Пользователи были опрошены относительно предпочтительного цвета корпуса.

Предзаказы на модель уже принимаются в Китае, а официальная презентация намечена на 21 марта. Смартфон Civi 4 Pro, вероятно, будет базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и предлагать гиперболический OLED-экран с высоким разрешением и частотой обновления.

Первые покупатели получат в подарок внешний аккумулятор емкостью 5000 мА*ч.

Вновь представленный гаджет ожидается как "мощный игрок на рынке смартфонов", с улучшенной задней панелью из материала Kona для удобства и долговечности, сообщает РБК.