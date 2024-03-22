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Xiaomi опубликовала первые пресс-рендеры смартфона Civi 4 Pro, показав его особенности в видео-тизере
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:00

Xiaomi опубликовала первые пресс-рендеры смартфона Civi 4 Pro, показав его особенности в видео-тизере

Глава компании Xiaomi Лу Вейбинг поделился информацией о гаджете, включая использование объектива Leica Summilux и другие характеристики. Пользователи были опрошены относительно предпочтительного цвета корпуса.

Предзаказы на модель уже принимаются в Китае, а официальная презентация намечена на 21 марта. Смартфон Civi 4 Pro, вероятно, будет базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и предлагать гиперболический OLED-экран с высоким разрешением и частотой обновления.

Первые покупатели получат в подарок внешний аккумулятор емкостью 5000 мА*ч.

Вновь представленный гаджет ожидается как "мощный игрок на рынке смартфонов", с улучшенной задней панелью из материала Kona для удобства и долговечности, сообщает РБК.

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