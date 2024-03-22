Xiaomi опубликовала первые пресс-рендеры смартфона Civi 4 Pro, показав его особенности в видео-тизере

Глава компании Xiaomi Лу Вейбинг поделился информацией о гаджете, включая использование объектива Leica Summilux и другие характеристики. Пользователи были опрошены относительно предпочтительного цвета корпуса.
Предзаказы на модель уже принимаются в Китае, а официальная презентация намечена на 21 марта. Смартфон Civi 4 Pro, вероятно, будет базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и предлагать гиперболический OLED-экран с высоким разрешением и частотой обновления.
Первые покупатели получат в подарок внешний аккумулятор емкостью 5000 мА*ч.
Вновь представленный гаджет ожидается как "мощный игрок на рынке смартфонов", с улучшенной задней панелью из материала Kona для удобства и долговечности, сообщает РБК.
Google сделала общедоступной Gemini 1.5 Pro - самую мощную нейросеть в мире
Новая версия нейросети способна обрабатывать до 1 млн токенов, что является ее ключевой особенностью.
Ученые из Сингапура обнаружили новый ген, который играет ключевую роль в развитии заболеваний почек
Исследование, опубликованное в журнале American Society of Nephrology (ASN), выявило, что повышенная активность гена WWP2 ускоряет прогрессирование фиброза почек.
Врач Автандилян выделила оптимальное время для чистки зубов
Врач-стоматолог Луиза Автандилян определила оптимальное время для чистки зубов утром за 30 минут до первого приема пищи.
Эксперты сообщили, во сколько обойдется летний отдых в Турции
Эксперты сообщили, что стоимость летнего отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих.